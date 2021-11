Saint-Paul Recup'R Saint-Paul RECUP VERRES Recup’R Saint-Paul Catégorie d’évènement: Saint-Paul

Recup’R, le mardi 9 novembre à 13:30

Dans votre poubelle de verre, il y a des pots, des verres, des tasses, des vases, des ramequins et autres récipients : il n’y a qu’à découper (Choc thermique) puis poncer les bords (Limes diamantées, papier de verre). ⚠ Apportez avec vous vos récipients en verre à découper (Dont il faudra enlever les étiquettes). Gratuit pour les adhérents Places limitées : 5 personnes Pour s’inscrire envoyer votre nom, prénom, n° de téléphone et email en MP ou à [[recupr@ekopratik.fr](mailto:recupr@ekopratik.fr)](mailto:recupr@ekopratik.fr) ⚠ ADHERENTS SEULEMENT (possibilité d’adhérer sur place)

sur inscription, gratuit pour les adhérents

Apprends la découpe de verre pour créer tes propres objets Recup’R 12 avenue grand piton, Cambaie Saint-Paul

2021-11-09T13:30:00 2021-11-09T16:30:00

