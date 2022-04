Récup, relooking et créations Maison du patrimoine Comines Comines Catégories d’évènement: Comines

Poncer, décaper, peindre, vernir… Prenez exemple sur l’atelier “Renov”meubles” du centre social Yatouki de la Ville de Comines qui présente ses commodes et buffets restaurés. Ne jetez plus vos vieux meubles, transformez-les ! Deux démonstrations seront proposées : – le samedi 14 mai de 14h à 18h30 sur le parvis de l’église de Sainte-Marguerite, rue de Lille à Comines, dans le cadre du marché de printemps organisé par la ville, – le dimanche 5 juin de 14h à 18h à la Maison du patrimoine, située 4-6 rue du pont à Comines, dans le cadre des “Fêtes de l’eau” organisées en partenariat avec le Sivom Alliance Nord-Ouest.

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

