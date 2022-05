Récup’ et musique ! Médiathèque Jacques-Prévert Les Clayes-sous-Bois Catégories d’évènement: Les Clayes-sous-Bois

Médiathèque Jacques-Prévert, le mercredi 22 juin à 15:00

Pas besoin d’acheter pour swinguer ! Les enfants découvriront des instruments fabriqués avec des éléments de récupération, exploreront les sons qu’ils produisent, fabriqueront eux-mêmes l’instrument de leur choix. Pour finir, ce petit orchestre improvisé accompagnera en musique une histoire. _Dès 6 ans – Sur réservation_

