RECRUTEMENTS LA BELLE HENRIETTE AUX ACHARDS VIA L’AGENCE INTERIM ACTUAL / ERGOS Les Sables-d’Olonne Les Sables-d’Olonne, lundi 19 février 2024.

RECRUTEMENTS LA BELLE HENRIETTE AUX ACHARDS VIA L’AGENCE INTERIM ACTUAL / ERGOS L’AGENCE INTERIM ACTUAL / ERGOS sera dans nos locaux pour vous proposer des postes pour la Belle Henriette, (Groupe Martinet fabrication de salades composées) : Lundi 19 février, 10h30 Les Sables-d’Olonne

L’AGENCE INTERIM ACTUAL / ERGOS sera dans nos locaux pour vous proposer des postes pour la Belle Henriette, (Groupe Martinet fabrication de salades composées) :

FABRICATION profil masculin, poste physique qui va sur poste réception des matières 1ères, poste de dépochage, poste de cuisinier, poste de pesage, poste de pétrin. Horaires à partir de 4h jusqu’à 7h avec + 7.50 h et heure débauche variable

CONDITIONNEMENT conducteur de ligne de conditionnement, agent de conditionnement. Travail sur chaîne automatisée et cadencée. Horaires à partir de 7h avec + 7.50 h et heure débauche variable qui passe en équipe 5h à 13h et 13h à 21h en pleine saison juin à août NETTOYAGE agent de nettoyage (process du lavage des bacs en inox sur roulettes avec machine à haute pression, environnement humide, profil masculin, poste physique). Horaires

7h à 14h

EXPEDITION préparateur de commandes caces 1B (gerbeur), ma

Vous serez reçu en entretien par la personne en charge du recrutement de l’agence INTERIM ACTUAL / ERGOS entre 10h30 et 12h.

ATTENTION CONDITIONS DE TRAVAIL

profil expérience agro-alimentaire de préférence qui s’engage pour la saison estivale (démarrage 1ers postes mi-février 24 qui va s’intensifier fur et à mesure des beaux jours) jusqu’à octobre 2024 sans prise de congés)

Environnement de travail à 7 °,

Travail sous norme HACCP (formation et test en intra chez le client LBH),

Bottes, tenue de travail, protection auditives fournis par le client LBH

Taux horaire 11.65 € + prime froid 4% du taux horaire + prime habillage 1.50 €/jour

Pause de 20 minutes payée à partir de 7.01 h de travail et 30 minutes à partir de 8.01h de travail

Les Sables-d'Olonne 85340 Les Sables-d'Olonne Les Sables-d'Olonne Vendée Pays de la Loire

