RECRUTEMENT UN.E PRESTATAIRE EXTERIEUR.E ECRITURE (12H / MOIS) Association la Contremarque, 3 novembre 2021, Noisy-le-Sec.

RECRUTEMENT UN.E PRESTATAIRE EXTERIEUR.E ECRITURE (12H / MOIS) ————————————————————– **CONDITIONS DE RECRUTEMENT :** • Être auto-entrepreneur. **MISSION :** Dans le cadre du projet global de l’association et au sein d’une équipe pluridisciplinaire (psychologue et conseiller en insertion) de 4 salariés, vous serez chargé(e) d’animer et d’encadrer un atelier hebdomadaire « d’écriture » (2h) ainsi qu’un atelier bimensuel « la gazette » (2h). Sous la responsabilité du directeur de l’association et par le biais de l’écriture, votre mission sera d’aider des personnes vulnérables à exprimer leurs sentiments, mais aussi à affronter leurs problèmes émotionnels et relationnels. **DRESCRIPTION DES ATELIERS :** * Les ateliers d’écriture proposent à un rythme hebdomadaire un espace dans lequel il s’agit de familiariser le public avec l’écriture, ses différentes formes, les diverses techniques d’écriture et les moyens de prendre du plaisir à écrire dans un contexte de communication et de convivialité. Il s’agit d’une expérimentation qui donne l’occasion d’aborder les règles de l’orthographe et de la grammaire, ou encore certaines figures de style sous une forme ludique, de lire son texte, d’écouter les autres, de partager sa production et d’apprendre à décrypter un texte. Même s’il est question d’écrire pour être lu, les fautes d’orthographe ne doivent pas être un frein. * La gazette est rédigée par le public dans le cadre d’un atelier bimensuel, elle accueille nos réflexions, nos recommandations de lectures, de films, de photographies, nos proposition de sorties culturelles, nos idées bricolage… sous forme d’articles et aborde des thèmes variés comme la santé, l’insertion sociale et professionnelle, la culture ou encore la créativité et le savoir-faire. Il s’agit de valoriser la langue française et de mieux en appréhender l’usage, de soutenir le sentiment d’utilité sociale, de participer à la vie sociale, d’échanger en groupe et de partager une opinion dans le respect de chacun, de valoriser les compétences et savoir-faire de chacun. Deux Gazettes au minimum sont diffusées au cours de l’année à l’ensemble de notre public, à nos partenaires et à nos financeurs. **COMPETENCES :** _**Savoir-faire :**_ * Maîtrise des outils bureautiques (Word, Publisher, internet…), * Technique de gestion des conflits, * Communiquer à travers l’écriture pour accompagner nos participants et faciliter des changements positifs dans leur comportement, leur communication et leur bien-être, * Évaluer et comprendre les sentiments ou le tempérament de vos participants, * Remettre en question de manière constructive le comportement et l’attitude des participants. **Savoir être :** * Amabilité, écoute et bon sens relationnel avec tout type de public, * Créativité, empathie et respect de la confidentialité, * Savoir s’adapter aux différentes demandes du public (approche de travail flexible), * Être sensible au travail en équipe et à l’esprit associatif. * Sensibilité, stabilité émotionnelle et capacité à reconnaître vos propres forces et faiblesses **QUALIFICATION :** * Formation en arts thérapie et/ou formation en Psychologie, **REMUNERATION :** * Environ 50 € de l’heure. Les candidatures (lettre de motivation + CV) sont à adresser à M. VILARRUBLA Didier, Directeur de l’Association La Contremarque – Allée Jean-François CHAMPOLLION, Rez-de-parking – 93130 Noisy-le-Sec ou à l’adresse mail suivante : [**[a.lacontremarque@gmail.com](a.lacontremarque@gmail.com)**](a.lacontremarque@gmail.com)

