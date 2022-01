RECRUTEMENT TITRE PRO MANAGER D’UNITE MARCHANDE EN ALTERNANCE — Pantin Catégories d’évènement: Pantin

RECRUTEMENT TITRE PRO MANAGER D’UNITE MARCHANDE EN ALTERNANCE ————————————————————- Le CFA Stephenson recrute pour un titre pro Manager d’unité marchande en alternance (formation niveau BAC) en partenariat avec l’enseigne Monop pour un début de formation en avril 2022. Les postes sont à pourvoir dans les enseignes Monop’ sur Paris. 15 places sont à pourvoir, avec possibilité de CDI à l’issue de la formation Pas de prérequis particulier pour l’entrée en formation si ce n’est être motivé, à l’aise dans la relation client et réactif. Plusieurs sessions de recrutement sont planifiées aux dates suivantes : * Mercredi 26 janvier 2022 à 14h30 * Mercredi 2 février 2022 à 14h30 * Mercredi 9 février 2022 à 14h30 Pour positionner des jeunes sur ces sessions de recrutement, merci d’adresser les CV (avant les dates ci-dessus) à Ismail Abdelbaky : **[iabdelbaky@stephenson-formation.fr](mailto:iabdelbaky@stephenson-formation.fr)** en copie [l.grelet@convergence93.fr](mailto:l.grelet@convergence93.fr) **avec en objet « Recrutement Monop ».**

