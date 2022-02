RECRUTEMENT TECHNICIEN/PREPARATEUR DE COMMANDES —, 7 février 2022, Aubervilliers.

RECRUTEMENT TECHNICIEN/PREPARATEUR DE COMMANDES ———————————————– **Fonction Technicien / Préparateur** Durée CDI 35 heures Prise de poste dès que possible Porte de Pantin/Aubervilliers 20 min depuis la Gare du Nord ### PRÉSENTATION DE L’ENTREPRISE Lemon Tri est une start-up de l’ESS spécialisée dans l’économie circulaire. Depuis la création de l’entreprise en 2011, nous nous efforçons d’optimiser le tri et le recyclage hors-foyers via un service innovant et solidaire. Nous proposons à nos clients (entreprises, écoles, magasins, collectivités) une large gamme de matériel de tri, incluant des machines intelligentes et incitatives pour les emballages de boisson. Nous garantissons le recyclage des matières collectées en circuits courts et fournissons un suivi précis et personnalisé de leur cycle de vie. La partie logistique de nos activités (collecte, tri, conditionnement et stockage) est assurée par notre filiale, l’entreprise d’insertion Lemon Aide qui partage nos locaux. **MISSIONS** **PRÉPARATION ET INSTALLATION** * Préparation des commandes pour les clients (bacs de tri) * Livraison et installation du matériel chez nos clients **GESTION DU STOCK ENTREPÔT** * Réception, contrôle et mise en stock des livraisons fournisseurs * Réception, remise en état et remise en stock des désinstallations clients **MAINTENANCE** * Opérations de maintenance et de nettoyage sur nos machines chez nos clients Le travail est majoritairement en Ile-de-France mais des déplacements nationaux sont à prévoir. Les horaires de travail peuvent varier en fonction de l’activité. Vous serez directement intégré à l’équipe Opérations actuellement composé de 9 personnes. Vous rejoindrez une équipe jeune et dynamique, dans un espace de travail convivial. **PRÉ-REQUIS** * Permis B impératif * Maitrise de la langue française (oral et écrit) * Intérêt pour l’électro-mécanique _Nous recherchons une personne autonome, sérieuse et motivée. La personne qui nous rejoint pourra évoluer en technicien de maintenance._ _Type d’emploi : temps plein_ _Rémunération : 20 500 à 21 500 € brut / an + Tickets restaurant 9€ + 100% titre de transport_ **CONTACT** _Pour nous faire parvenir votre candidature, merci d’envoyer un CV et une lettre de motivation à :_ _Gwendoline Sautreuil – [gwendoline.sautreuil@lemontri.fr](mailto:gwendoline.sautreuil@lemontri.fr)_ _avec pour objet de mail « Candidature poste de technicien préparateur »_

