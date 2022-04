RECRUTEMENT SUR LES METIERS DE LA NATATION PEIF, 19 avril 2022, Sevran.

RECRUTEMENT SUR LES METIERS DE LA NATATION —————————————— ### La Mission Locale Intercommunale de Sevran / Tremblay-en-France / Villepinte organise une session de recrutement pour un Chantier d’Insertion (ACI), sur les métiers de la Natation (Surveillance de bassins, Maîtres-nageur.euse.s-sauveteur.e.s) à Paris et en Seine- Saint-Denis. 16 postes à pourvoir ——————– **ACI ?** Le dispositif ACI permet à un demandeur.euse d’emploi de signer un contrat de travail avec un employeur.euse (Sport Solutions), d’expérimenter un métier (surveillant.e de baignade) en situation au sein d’une structure du champ aquatique sous la responsabilité d’un tuteur.trice compétent.e et qualifié.e, et d’obtenir un diplôme qualifiant, le BNSSA, permettant à son détenteur.trice d’exercer contre rémunération. C’est un dispositif de professionnalisation, d’insertion et de qualification des publics éloignés de l’emploi _**(jeunes peu ou pas qualifié.e.s, bénéficiaires du RSA, habitant.e.s des QPV, Travailleur.euse.s handicapé.e.s, etc.**_) aux métiers de surveillant.e.s de baignades et de maîtres-nageur.euse.s-sauveteur.e.s. ### Session de recrutement le Mardi 19 avril à 14h à la PEIF, 1 Av. Salvador Allende, 93270 Sevran **Envoi des candidatures en amont à Samia Amrouche :** **[s.amrouche@sevran-mlidf.org](mailto:s.amrouche@sevran-mlidf.org)** **PROFIL ET PRÉ-REQUIS :** Postes accessibles aux candidats des départements 75/93 éligibles à l’IAE * Être à jour de ses vaccins (Covid 19 non obligatoire) * Bénéficiaires des minimas sociaux (RSA socle, ASS, AAH, ATA) * Demandeur.euse.s d’emploi de longue durée * Demandeur.euse.s d’emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles * Motivation pour les métiers du sport et de la Natation en particulier * Prérequis : – Être motivé(e) et avoir de l’empathie pour tous les publics **NATURE DU POSTE ou DU PARCOURS PROPOSÉ :** * Parcours de 9 mois en CDDI, débutant le 1 octobre 2022 et se terminant au 30 juin 2023 à temps partiel * 26 heures/semaine * Salaire mensuel brut : 1 190 € (calculé sur la base du SMIC horaire) * Avantages : remboursement de 50% du pass Navigo, mutuelle d’entreprise, équipements palmes, masque et tuba. **Certifications obtenues :** * BSB (Brevet de Surveillant de Baignade) * PSE1 (Premiers Secours en Equipe de niveau 1) * BNSSA (Brevet National de Sécurité et de Sauvetage aquatique) **Descriptif précis des tâches :** • Assurer la surveillance et la sécurité des différents publics • Intervenir auprès des usager.ère.s en cas de secours • Faire respecter le règlement intérieur aux usager.ère.s **Date de début de la mission :** 1 er octobre 2022 * Horaires de travail : • 9h30-12h30 puis 13h30-16h30 * Travail dans les piscines en horaires décalés * Conditions de travail : (uniforme, déplacement, etc.) * Tenue de piscine et masque, palmes et tuba Déplacement dans Paris et Seine-Saint-Denis à prévoir.

