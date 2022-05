RECRUTEMENT SOELIS – RELEVAGE DES VIGNES Beaufort-Orbagna Beaufort-Orbagna Catégories d’évènement: Beaufort-Orbagna

Jura

RECRUTEMENT SOELIS – RELEVAGE DES VIGNES Beaufort-Orbagna

2022-05-09

Beaufort-Orbagna Jura Beaufort-Orbagna EUR L’Espace France Service de la Communauté de Communes Porte du Jura accueille Soelis pour une session de recrutement de saisonniers pour le relevage des vignes. Vous cherchez un travail saisonnier, vous vous interrogez sur l’opportunité de participer aux travaux des vignes ce printemps, n’hésitez pas, venez nous rencontrer ! Lundi 9 mai 2022 entre 14h00 et 16h30

Espace France Services, Communauté de Communes Porte du Jura

10, grande rue à Beaufort-Orbagna Pour des raisons d’organisation, la prise de RDV est conseillée au 03 84 48 96 67.

Cependant, vous pouvez aussi vous présenter sans rendez-vous.

