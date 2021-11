RECRUTEMENT RESPONSABLE DE LA MAISON DE L’EMPLOI A NOISY-LE-SEC TERRITOIRE EST ENSEMBLE, 15 novembre 2021, Pantin.

RECRUTEMENT RESPONSABLE DE LA MAISON DE L’EMPLOI A NOISY-LE-SEC ————————————————————— ### Référent territorial emploi pour Bondy, Noisy-le-Sec et Romainville (f/h) Cadre d’emploi des attachés territoriaux Sous la responsabilité de la responsable du pôle « animation territoriale de l’emploi » au sein de la direction de l’emploi et de la cohésion sociale, vous développez et coordonnez l’activité de la maison de l’emploi en lien avec les partenaires hébergés (associations services publics œuvrant dans le champ de l’emploi et de l’insertion). Vous encadrez 6 agents d’Est ensemble et exercez une fonction de management transversal avec les partenaires hébergés qui vous permet de développer une ingénierie de projets en commun. En qualité de référent territorial pour Bondy, Noisy-le-Sec et Romainville * Vous animez le réseau des acteurs de l’emploi sur le territoire, vous contribuez à la synergie et à la cohérence des projets et des événements emploi et formation en lien avec les villes de Bondy, Noisy-le-Sec, Romainville. * Vous êtes l’interlocuteur privilégié des acteurs de l’emploi, de l’insertion et de la formation ainsi que des élus du territoire. * Vous participez à la définition de la stratégie de la direction et vous assurez sa mise en œuvre sur les villes dont vous avez la charge, à ce titre vous êtes amenés à contribuer à la recherche de financement * Vous contribuez et participez à la mise en œuvre des projets suivant : Territoire Zéro chômeurs de longue durée, Programme d’insertion Régionale pour les Jeunes, Appee (PIC 100% inclusion), le PLIE, la Cité de l’emploi, les conseillers numériques, les PASS numériques…. * Vous préparez et animez les différents groupes de travail en lien avec votre activité. Vous rédigez le projet de service et les bilans d’activité de la maison de l’emploi et contribuez à ceux de la direction. En lien avec la direction, vous avez la charge de l’écriture des procédures internes de fonctionnement et garant de leur application. * Vous êtes l’interlocuteur des directions ressources (bâtiments, logistique service informatique et communication) dans la gestion quotidienne de l’équipement. _En tant qu’encadrant vous participez aux instances de régulation de la direction._ **Compétences requises :** * Expérience sur un poste similaire exigée. Niveau Master ou équivalent. * Expérience de pilotage de projets et de management d’équipe. * Maitrise du cadre institutionnel. * Maitrise des dispositions liées à l’emploi et la formation professionnelle. * Maitrise de l’outil informatique (Word, Excel, Powerpoint). * Aisance relationnelle : forte capacité à travailler en équipe et en partenariat * Capacités relationnelles, aisance à l’oral, capacité de négociation * Permis B : Souhaité **Pour candidater :** Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à adresser avant le 17 novembre 2021 à : _[drh-recrutement@est-ensemble.fr](mailto:drh-recrutement@est-ensemble.fr)_

