Recrutement : optez pour une approche « compétences »

Webinaire SQY Cub, le mercredi 6 avril à 11:00

Découvrez le nouvel outil innovant déployé par SQY, basé sur une approche compétences et permettant d’élargir considérablement le champ des possibles pour vos futurs recrutements. _Webinaire animé par Olivier Verhaeghe – My better job et Landry Moles – SQY_ _Atelier réservé aux entreprises de Saint-Quentin-en-Yvelines_

Participation gratuite – Inscription obligatoire

Webinaire animé par Olivier Verhaeghe – My better job et Landry Moles – SQY

Webinaire SQY Cub 3, avenue du centre guyancourt Montigny-le-Bretonneux Yvelines



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-06T11:00:00 2022-04-06T12:00:00