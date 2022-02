RECRUTEMENT MONTEUR ECLAIRAGE PUBLIC — Catégorie d’évènement: Seine-et-Marne

RECRUTEMENT MONTEUR ECLAIRAGE PUBLIC ———————————— ### **Geiq recrute en contrat de professionnalisation** Le monteur en éclairage public déroule les câbles, effectue les réglages, détecte et analyse les pannes. Il assure avec son équipe tous les racordements et contrôles nécessaires. **MISSIONS** * Mise en place des réseaux éléctriques * Fixations des luminaires et feux de signalisation * Mise en service des installations **PREREQUIS** * Sens du travail en équipe, Rigueur * Une première expérience en electricité * Pas de vertige **CONTRAT** * POEC DE 6 SEMAINES * CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION – 1 AN **REMUNERATION** * SMIC , primes **Vanessa RIVIERE** _**[recrutement@geiqidf.fr](mailto:recrutement@geiqidf.fr)**_

Geiq recrute en contrat de professionnalisation — Île-de-France Seine-et-Marne

