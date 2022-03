RECRUTEMENT METIERS DU BTP Maison de l’emploi Bagnolet Bagnolet Catégories d’évènement: Bagnolet

RECRUTEMENT METIERS DU BTP ————————– Matinée de recrutement avec l’ETTI HUMANDO INSERTION : —————————————————— Métiers du BTP et de l’environnement ———————————— Dans le cadre d’un partenariat avec Humando, nous organisons une session de recrutement sur les postes d’Agent polyvalent du Bâtiment, ouvrier VRD, aide coffreur, agent de collecte de déchets… Venez découvrir leurs différents postes à pourvoir et opportunités de formation ! **La réunion aura lieu :** ### Lundi 4 Avril à 10h à la Maison de l’emploi à Bagnolet 94 rue Lénine **Informations et inscriptions :** ### 01 83 74 55 40 **Merci de venir avec votre CV** **Pré requis** : être éligible à l’IAE

