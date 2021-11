Noisy-le-Sec --- Noisy-le-Sec, Seine-Saint-Denis RECRUTEMENT MANŒUVRE H/F EN INTERIM — Noisy-le-Sec Catégories d’évènement: Noisy-le-Sec

Seine-Saint-Denis

RECRUTEMENT MANŒUVRE H/F EN INTERIM —, 22 novembre 2021, Noisy-le-Sec. RECRUTEMENT MANŒUVRE H/F EN INTERIM

du lundi 22 novembre au dimanche 5 décembre à —

RECRUTEMENT MANŒUVRE H/F EN INTERIM ———————————– ### Assitra recrute en interim _**Dans le cadre du recrutement sur les clauses sociales d’Est Ensemble Assistra recrute en interim des manœuvre H/F sur un chantier basé sur la commune de Noisy-Le-Sec.**_ Ci-dessous les informations transmises par l’entreprise : **MANŒUVRE H/F pour du Bâtiment en gros Œuvre** **Les principales tâches :** * Transporter du matériel encombrant * Dégager divers obstacles suivant les consignes reçues * Nettoyer les matériaux de construction et exécuter des tâches simples * Enlever, nettoyer, entretenir et ranger le matériel * Marteau piqueur * Aide aux Compagnons Exigences particulières : manutention et port de charges, gestes répétitifs, vibrations, travail en hauteur et en extérieur.. 39h00/semaine : Taux horaire 10.48 €/h brut +heures supplémentaires+ ICP + IFM + Indemnités repas **Pour l’inscription au recrutement envoyer les CV à** [_**[nicolas.topcu@est-ensemble.fr](nicolas.topcu@est-ensemble.fr)**_](nicolas.topcu@est-ensemble.fr)

*sur candidature

Assitra recrute en interim — Noisy-le-sec Noisy-le-Sec Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-22T00:00:00 2021-11-22T23:59:00;2021-11-23T00:00:00 2021-11-23T23:59:00;2021-11-24T00:00:00 2021-11-24T23:59:00;2021-11-25T00:00:00 2021-11-25T23:59:00;2021-11-26T00:00:00 2021-11-26T23:59:00;2021-11-27T00:00:00 2021-11-27T23:59:00;2021-11-28T00:00:00 2021-11-28T23:59:00;2021-11-29T00:00:00 2021-11-29T23:59:00;2021-11-30T00:00:00 2021-11-30T23:59:00;2021-12-01T00:00:00 2021-12-01T23:59:00;2021-12-02T00:00:00 2021-12-02T23:59:00;2021-12-03T00:00:00 2021-12-03T23:59:00;2021-12-04T00:00:00 2021-12-04T23:59:00;2021-12-05T00:00:00 2021-12-05T23:59:00

Détails Catégories d’évènement: Noisy-le-Sec, Seine-Saint-Denis Autres Lieu --- Adresse Noisy-le-sec Ville Noisy-le-Sec lieuville --- Noisy-le-Sec