du mardi 15 mars au lundi 28 mars

RECRUTEMENT MANOEUVRE ——————— L’ agence d’intérim ACTRIUM recrute pour un chantier à Montreuil Dans le cadre du recrutement sur les clauses sociales d’Est Ensemble, l’agence d’intérim ACTRIUM recrute : * 1 Manœuvre H/F à temps plein pour intervenir sur un chantier à Montreuil. **Missions :** * Approvisionner le chantier * Transporter le matériel * Nettoyer avant et après les travaux **Profil :** – 1ère expérience sur les chantiers demandée Merci d’envoyer les CV à : **[elodie.abou@est-ensemble.fr](mailto:elodie.abou@est-ensemble.fr)**

Montreuil

