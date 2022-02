RECRUTEMENT MANOEUVRE — Dugny Catégories d’évènement: Dugny

Seine-Saint-Denis

RECRUTEMENT MANOEUVRE —, 14 février 2022, Dugny. RECRUTEMENT MANOEUVRE

du lundi 14 février au dimanche 27 février à —

**RECRUTEMENT MANOEUVRE** ————————- **Société Union Entreprise Construction** **Missions** : – Préparer les matériaux, les outils et l’espace d’intervention – Assister les équipes et assembler les éléments de construction – Participer au nettoyage et rangement du chantier – Garantir la sécurité des travaux : préparer, réviser, manipuler les équipements, éléments de protection individuelle et collective – Réaliser des montages, décharger des matériaux **Contrat** CTT puis CDD **Horaires :** 39 heures **Rémunération :** Selon profil Débutant accepté **Lieu** : Dugny (Village des médias / avenue du Général de Gaule) **Compétences ou prérequis :** * Motivation & implication * Respect des directives * Capacité à travailler en équipe **Compétences linguistiques (orales/écrites) :** * Compréhension/expression orale en français Candidature à envoyer à [**[agathe.mouquet@paristde.fr](mailto:agathe.mouquet@paristde.fr)**](mailto:agathe.mouquet@paristde.fr) [**[eda.kaba@paristde.fr](mailto:eda.kaba@paristde.fr)**](mailto:eda.kaba@paristde.fr) [**[esther.genelan@paristde.fr](mailto:esther.genelan@paristde.fr)**](mailto:esther.genelan@paristde.fr) et [**[stephanie.naissant@mairie-dugny.fr](mailto:stephanie.naissant@mairie-dugny.fr)**](mailto:stephanie.naissant@mairie-dugny.fr)

*sur candidature

Société Union Entreprise Construction — dugny Dugny Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-14T00:00:00 2022-02-14T23:59:00;2022-02-15T00:00:00 2022-02-15T23:59:00;2022-02-16T00:00:00 2022-02-16T23:59:00;2022-02-17T00:00:00 2022-02-17T23:59:00;2022-02-18T00:00:00 2022-02-18T23:59:00;2022-02-19T00:00:00 2022-02-19T23:59:00;2022-02-20T00:00:00 2022-02-20T23:59:00;2022-02-21T00:00:00 2022-02-21T23:59:00;2022-02-22T00:00:00 2022-02-22T23:59:00;2022-02-23T00:00:00 2022-02-23T23:59:00;2022-02-24T00:00:00 2022-02-24T23:59:00;2022-02-25T00:00:00 2022-02-25T23:59:00;2022-02-26T00:00:00 2022-02-26T23:59:00;2022-02-27T00:00:00 2022-02-27T23:59:00

Détails Catégories d’évènement: Dugny, Seine-Saint-Denis Autres Lieu --- Adresse dugny Ville Dugny lieuville --- Dugny Departement Seine-Saint-Denis

--- Dugny Seine-Saint-Denis https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/dugny/

RECRUTEMENT MANOEUVRE — 2022-02-14 was last modified: by RECRUTEMENT MANOEUVRE — --- 14 février 2022 Dugny

Dugny Seine-Saint-Denis