RECRUTEMENT MANOEUVRE – 10 POSTES — Bobigny Catégories d’évènement: Bobigny

Seine-Saint-Denis

RECRUTEMENT MANOEUVRE – 10 POSTES —, 24 janvier 2022, Bobigny. RECRUTEMENT MANOEUVRE – 10 POSTES

du lundi 24 janvier au dimanche 6 février à —

RECRUTEMENT MANOEUVRE ——————— DROP Intérim recrute : ———————- – BOBIGNY : 10 manœuvres ————————- **DESCRIPTIF DU POSTE** * Préparer le matériel * Aménager le chantier * Charger / décharger des matériaux (menuiseries) * Déblayer / Remblayer un terrain ou une construction * Nettoyer des outils et le matériel du chantier * Terrasser un terrain ou une construction * Consciencieux, volontaire, esprit d’équipe **CONNAISSANCES** * L’environnement du chantier et du BTP * Utilisation d’engins de manutention motorisés et non-motorisés * Utilisation d’outils (marteau-piqueur, brouettes) * Gestes et postures de manutention * Règles et consignes de sécurité **PREREQUIS** * Etre éligible à l’Insertion par l’Activité Economique (IAE) **CONDITIONS DE TRAVAIL** * Type de contrat : Contrat d’intérim insertion * Rémunération: SMIC horaire * Lieu : BOBIGNY * Horaires : 35h/semaine * Du lundi au vendredi (horaires à définir) **Personne à contacter :** Salima FALEK au 07 50 54 61 86 ou mail [s.falek@drop-interim.fr](mailto:s.falek@drop-interim.fr)

*sur candidature

DROP Intérim recrute — BOBIGNY Bobigny Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-24T00:00:00 2022-01-24T23:59:00;2022-01-25T00:00:00 2022-01-25T23:59:00;2022-01-26T00:00:00 2022-01-26T23:59:00;2022-01-27T00:00:00 2022-01-27T23:59:00;2022-01-28T00:00:00 2022-01-28T23:59:00;2022-01-29T00:00:00 2022-01-29T23:59:00;2022-01-30T00:00:00 2022-01-30T23:59:00;2022-01-31T00:00:00 2022-01-31T23:59:00;2022-02-01T00:00:00 2022-02-01T23:59:00;2022-02-02T00:00:00 2022-02-02T23:59:00;2022-02-03T00:00:00 2022-02-03T23:59:00;2022-02-04T00:00:00 2022-02-04T23:59:00;2022-02-05T00:00:00 2022-02-05T23:59:00;2022-02-06T00:00:00 2022-02-06T23:59:00

Détails Catégories d’évènement: Bobigny, Seine-Saint-Denis Autres Lieu --- Adresse BOBIGNY Ville Bobigny lieuville --- Bobigny Departement Seine-Saint-Denis

--- Bobigny Seine-Saint-Denis https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bobigny/

RECRUTEMENT MANOEUVRE – 10 POSTES — 2022-01-24 was last modified: by RECRUTEMENT MANOEUVRE – 10 POSTES — --- 24 janvier 2022 Bobigny

Bobigny Seine-Saint-Denis