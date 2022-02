RECRUTEMENT MANAGER EPICERIE —, 14 février 2022, Montreuil.

RECRUTEMENT MANAGER EPICERIE

du lundi 14 février au dimanche 27 février à —

RECRUTEMENT MANAGER EPICERIE —————————- Votre mission consiste à animer et gérer les rayons (ou le secteur) ainsi qu’à encadrer votre équipe, sous la responsabilité de l’associé ou du directeur de magasin, dans l’esprit « Commerçants Autrement » (proximité, satisfaction clients, …). **Vos missions :** * Approvisionnement, commande produit * Réception de marchandises * Mise en rayon, implantation produit * Animation commerciale : mise en place et gestion des promotions, relation fournisseurs et clients * Management d’équipe * Ouverture / fermeture magasin **Vos qualités :** * Méthode, rigueur et organisation * Esprit d’équipe * Ecoute * Initiative, autonomie **Salaire et avantages** * De 1 900,00 € à 2 200,00 € par mois * Avantages: Participation au Transport * Primes et gratifications: 13ème Mois, Heures supplémentaires majorées, Primes * Expérience exigée **Candidature à envoyer à : [marc.tolani@systeme-u.fr](mailto:marc.tolani@systeme-u.fr)**

*sur candidature

U Expresse Montreuil recrute

— montreuil 93100 Montreuil Seine-Saint-Denis



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-14T00:00:00 2022-02-14T23:59:00;2022-02-15T00:00:00 2022-02-15T23:59:00;2022-02-16T00:00:00 2022-02-16T23:59:00;2022-02-17T00:00:00 2022-02-17T23:59:00;2022-02-18T00:00:00 2022-02-18T23:59:00;2022-02-19T00:00:00 2022-02-19T23:59:00;2022-02-20T00:00:00 2022-02-20T23:59:00;2022-02-21T00:00:00 2022-02-21T23:59:00;2022-02-22T00:00:00 2022-02-22T23:59:00;2022-02-23T00:00:00 2022-02-23T23:59:00;2022-02-24T00:00:00 2022-02-24T23:59:00;2022-02-25T00:00:00 2022-02-25T23:59:00;2022-02-26T00:00:00 2022-02-26T23:59:00;2022-02-27T00:00:00 2022-02-27T23:59:00