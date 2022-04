RECRUTEMENT MAITRES-NAGEURS SAUVETEURS /BNSSA SAISONNIERS F/H TERRITOIRE EST ENSEMBLE, 15 avril 2022, Pantin.

RECRUTEMENT MAITRES-NAGEURS SAUVETEURS /BNSSA SAISONNIERS F/H

du vendredi 15 avril au mercredi 15 juin à TERRITOIRE EST ENSEMBLE

RECRUTEMENT MAITRES-NAGEURS SAUVETEURS /BNSSA SAISONNIERS F/H ————————————————————- L’Etablissement Public Territorial Est Ensemble recrute pour sa direction des sports et pour ses piscines, des maitres-nageurs sauveteurs ou BNSSA, cadres d’emplois des éducateurs territoriaux physiques et sportives ou opérateurs des activités physiques et sportives – Cat B Sous la responsabilité du responsable d’équipement et du ou des chefs de bassin, vous aurez pour missions : * Accueillir le public * Surveiller et organiser la sécurité des bassins et des usagers * Faire respecter le règlement intérieur de l’équipement, les règles d’hygiène et de sécurité * Pratiquer des gestes de premier secours, de réanimation et de prise d’initiative en cas de nécessité Vous aurez également en charge le renseignement, le conseil des activités aquatiques et l’utilisation du matériel aux usagers. **Compétences requises :** * Titulaire du BEESAN ou BPJEPS AAN ou BNSSA – A jour du PSE1 et si concerné du CAEPMNS. * Connaissances des règles de sécurité et d’hygiène des équipements nautiques. Maitriser le Plan d’Organisation de la Surveillance et des Secours (POSS) et les procédures d’urgence en cas d’incident. Sens du service public et bon relationnel. Ponctuel, dynamique et motivé(e). **Spécificité du poste :** * Mois de juillet et/ou août 2022 * temps complet (35 heures) * 1 week-end sur 2 **Postes à pourvoir dans les 12 piscines** _Les candidatures (lettre de motivation + CV) sont à adresser avant le 15 juin 2022:_ _Par courrier à Monsieur le Président d’Est Ensemble_ _100 avenue Gaston Roussel 93232 Romainville Cedex_ _Par mail à_ _**[drh-recrutement@est-ensemble.fr](mailto:drh-recrutement@est-ensemble.fr)**_

Est Ensemble recrute pour ses 12 piscines

TERRITOIRE EST ENSEMBLE PANTIN, LE PRE SAINT GERVAIS, LES LILAS, BOBIGNY, BONDY, ROMAINVILLE, NOISY-LE-SEC, BAGNOLET, MONTREUIL Pantin Seine-Saint-Denis



