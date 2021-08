Bagnolet Maison de l'emploi Bagnolet Bagnolet, Seine-Saint-Denis RECRUTEMENT MACON VRD EN CONTRAT PRO Maison de l’emploi Bagnolet Bagnolet Catégories d’évènement: Bagnolet

### RECRUTEMENT MACON VRD ### Dans le cadre du recrutement sur les clauses sociales d’Est Ensemble le GEIQ recherche des Maçons VRD H/F en contrat de Professionnalisation pour l’entreprise COLAS. **Devenez :** **Maçon VRD H/F** **Missions :** * Réalisation de travaux nécessaire à la viabilisation des terrains urbains * Réalisation de pavage * Réalisation de petite maçonnerie * Pose de bordures * Pose de canalisations * Mise en place de réseaux d’assainissement ou d’adduction de gaz, * d’électricité et de télécommunication **Prérequis :** Travail en équipe et individuel Soigneux – Capacité à s’adapter à divers environnement de travail **Contrat :** Contrat de professionnalisation de 12 mois (alternance) Lieu : 93 **Le recrutement aura lieu le** **Mardi 31 Août à 9h30** à la Maison de l’Emploi de Bagnolet 94 rue Lénine – 93170 Bagnolet En pièce jointe vous trouverez la fiche de poste correspondante **Pour l’inscription au recrutement envoyer les CV à :** [**daniela.d’amo@est-ensemble.fr**](daniela.d%E2%80%99amo@est-ensemble.fr)

