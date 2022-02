RECRUTEMENT MACON H/F — Pantin Catégories d’évènement: Pantin

RECRUTEMENT MACON H/F

du lundi 14 février au dimanche 27 février

Pantin

RECRUTEMENT MACON H/F ——————— _Dans le cadre du recrutement sur les clauses sociales d’Est Ensemble, PRO EMPLOI recherche un Maçon H/F pour intervenir sur Pantin (le lieu de mission peut être différent d’une semaine à l’autre)._ **Taux horaire proposé :** 10.91 €/h **Durée de la mission :** 1 mois, renouvelable selon profil Tâches à réaliser : * Assembler et positionner des éléments d’armature d’un béton * Maçonner les murs par assemblage des matériaux (briques, parpaings, carreaux de plâtre, etc.) grâce à des liants (ciment, plâtre, etc.) **Pour l’inscription au recrutement envoyer les CV à** **[nicolas.topcu@est-ensemble.fr](mailto:nicolas.topcu@est-ensemble.fr)**

