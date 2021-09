RECRUTEMENT IMPACT CONFIANCE Maison de l’emploi Bagnolet, 14 septembre 2021, Bagnolet.

RECRUTEMENT IMPACT CONFIANCE —————————- «Vous avez entre 18 et 30 ans, vous avez le bac maximum, vous résidez de préférence dans un QPV (quartier prioritaire de la ville) ? Vous recherchez un emploi stable (CDI) et les métiers de la distribution (caisse, rayon, stock et/ou préparation de commande) vous attirent ? * Vous avez une bonne expression et une bonne compréhension à l’oral, * Vous avez envie de vous investir dans une mission dynamique et participer au fort développement du secteur de la distribution * Vous avez la possibilité de commencer à travailler très tôt et aussi de terminer tard vos journées de travail, y compris les week-end. _Nous vous proposons d’intégrer le dispositif Impact Confiance qui est chargé de préparer des candidats (4 semaines) puis de les présenter à nos entreprises partenaires sur des postes en CDI ou en alternance._ _Pour vous informer sur cette proposition et participer éventuellement à la sélection d’entrée dans le dispositif Impact Confiance, nous vous invitons à vous présenter muni(e) de votre CV et en tenue professionnelle :_ ### **Mardi 14 septembre à 14h** Maison de l’Emploi 94, rue Lénine à Bagnolet INSCRIPTION OBLIGATOIRE AU 01 83 74 55 40 ou [**[mde.bagnolet@est-ensemble.fr](mde.bagnolet@est-ensemble.fr)**](mde.bagnolet@est-ensemble.fr) Prévoir votre après-midi : information sur le dispositif, entretiens collectifs, test de positionnement écrit et entretien individuel. La préparation de 4 semaines, à temps plein (9h/17h du lundi au vendredi) débutera par une pré-rentrée le lundi 21 septembre après-midi, chez Stephenson Formation à Paris 18e.».

