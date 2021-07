Recrutement Formation Bureau d’Etudes Réseaux Numérique CCI, 26 juillet 2021-26 juillet 2021, Libourne.

### **Formation financée dans le cadre du Plan Régional de Formation** ### **Démarrage le 20 septembre 2021** Elle s’adresse aux personnes (hommes et femmes) inscritent à Pôle Emploi Durée de la formation : 6 mois avec une alternance en entreprise et des période de formation en distanciel ### **Procédure de recrutement :** * Projet de formation doit être validé par un conseiller emploi * Questionnaire de positionnement * Entretien individuel de motivation **Pour les personnes en situation de handicap** Accessibilité à la formation Adaptation et compensation en fonction des contraintes **Pré requis :** Niveau BAC+1 validé ou Bac scientifique avec expérience Maîtrise de l’informatique Equipement informatique et connexion Internet indispensables Permis B indispensable pour l’insertion professionnelle Ne pas avoir le vertige Ne pas être daltonien **Objectifs de la formation :** Concevoir des projets de nouveaux réseaux numériques. Établir sur le terrain le piquetage. Réaliser les plans et les documents techniques de construction du réseau numérique. Mettre à jour les plans et les dossiers techniques du réseau **Savoirs :** L’ingénierie de Réseaux Fibre Optique Les règles d’utilisation des infrastructures mobilisables Le cadre réglementaire lié aux réseaux **Savoirs Etre** Esprit d’équipe Capacité d’analyse Faire preuve d’initiative Sens de l’organisation **Outils à matriser** Logiciels de conception Outils de gestion de projet / reporting Pack office Outils SIG ### **_Cette formation vous intéresse, vous souhaitez plus d’information, n’hésitez pas à nous contacter de préférence par mail [contact@campusdeformation.fr](mailto:contact@campusdeformation.fr)_**_ Nous pourrons ensuite avoir un premier entretien téléphonique pour faire le point avec vous sur vos objectifs._** A très vite

Etre demandeur d’emploi. A minima niveau Bac scientifique validé avec une expérience professionnelle. Maitrise des outils informatiques. Formation inscrite dans le plan Régional de formation – financement Région

Formation de Niveau 5 – Bac +2 – TITRE PROFESSIONNEL TECHNICIEN BUREAU D’ETUDES RESEAUX NUMERIQUES RNCP 30365

CCI 125 AVENUE GEORGES POMPIDOU LIBOURNE Libourne Gironde



