RECRUTEMENT DIRECTEUR (H/F) MISSION LOCALE DE BONDY ————————————————— Employeur Mission Locale, Bondy (93) **Contrat** Temps plein – CDI – Cadre- IP Minimum 608 Détail de l’annonce * Représenter la structure dans le cadre de ses orientations politiques * Construire, développer un réseau de partenaires extérieurs * Coopérer avec des partenaires extérieurs * Négocier * Assurer une veille sur l’activité d’insertion * Elaborer des projets de changement, piloter des projets institutionnels * Assurer une veille pour déterminer la stratégie * Aider à l’élaboration des orientations * Conduire des réunions, des entretiens à caractère stratégique * Piloter la Mission locale * Animer et coordonner une équipe * Animer et coordonner la structure * Evaluer le personnel * Piloter les politiques de ressources humaines * Définir les conditions de la gestion budgétaire et financière * Formaliser les outils de gestion de la structure * Gérer les domaines juridiques et réglementaire * Concevoir la politique de communication _Association loi 1901 de moins de 50 salariés, est un lieu ressource construit comme un outil de partenariat et d’animation des politiques territoriales de l’emploi._ _Placé sous l’autorité d’un Président et en coordination avec le Conseil d’Administration, vous êtes en charge de la direction de l’association dans sa globalité : stratégie, management, organisation, développement, gestion …A ce titre vous proposez, animez, mettez en œuvre et évaluez le projet de l’association, l’ensemble des actions et activités. Vous définissez et mettez en œuvre les orientations de la structure. Responsable de l’organisation de la gouvernance et des relations avec les financeurs, vous êtes garant du bon fonctionnement et de l’atteinte des objectifs définis par la structure._ _Issue d’une formation supérieure, vous avez une expérience significative (5 à 10 ans), qui intègre une bonne connaissance du public jeune et des politiques publiques d’insertion, ainsi qu’une bonne connaissance du monde économique et des outils de développement RH des entreprises._ _En tant que manager, vous savez mobiliser et fédérer vos équipes autour des objectifs de la structure. Doué d’un sens de l’innovation, de l’initiative et de la négociation, vous savez vous positionner dans un jeu d’acteurs et de partenaires multiples afin de développer les projets et actions portés par l’association._ **Merci d’adresser votre lettre de motivation et CV** **A l’attention de Madame Pascale BAYER-VILAIN** **par mail à Raja AGREBI :** [**[m.secretariat@mlbondy-mlidf.org](m.secretariat@mlbondy-mlidf.org)**](m.secretariat@mlbondy-mlidf.org)

