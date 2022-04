RECRUTEMENT DEMENAGEURS/DEMENAGEUSES —, 7 avril 2022, .

RECRUTEMENT DEMENAGEURS/DEMENAGEUSES

du jeudi 7 avril au mercredi 20 avril à —

RECRUTEMENT DEMENAGEURS/DEMENAGEUSES ———————————— _**C.A Orientation & Conseil recrute pour son client 5 déménageurs/euses pour leur structure basée au BOURGET (93).**_ **Le poste et les missions:** Le/la déménageur/euse est en charge de la partie technique des déménagements des clients. Sa mission consiste, en bonne collaboration avec les services support, à exécuter les chantiers de déménagement ou d’emménagement sur l’Ile de France: * Emballage et déballage de matériels et d’objets fragiles et/ou volumineux, * Démontage et remontage de meubles, * Assurer le chargement, le déchargement et le transport des marchandises et matériels (Possibilité de conduire le véhicule de déménagement), * En contact avec les clients, veiller en permanence à la satisfaction du client quelles que soient les circonstances afin de s’assurer de l’absence de réserves et/ou litiges * Renseigner quotidiennement les heures effectives de travail sur l’application interne Le/la candidat(e) sait travailler en équipe et est organisé. La résistance physique est indispensable pour le port des charges. D’un tempérament à la fois discipliné et débrouillard, le candidat sait agir dans le sens du bon déroulement des missions. **Savoir être:** Discrétion indispensable, adaptabilité aux équipes et à la clientèle Amabilité, bonne condition physique, intégrité, dynamisme, ponctualité indispensable. Le profil et spécificités du poste: **PROFIL RECHERCHÉ :** * Permis B (Permis VL et PL ainsi que le CACES 3 sont un plus) * Expérience appréciée : au moins une première expérience en tant que déménageur/euse ou chauffeur livreur * Disponibilité : Dès que possible * Langue française comprise et parlée **SPÉCIFICITÉS DU POSTE:** * Type de contrat : CDI * Temps plein: 39h00 (du lundi au vendredi) * Lieu: Structure basée au Bourget (déplacement en Ile de France) * Rémunération : Taux horaire: 10,57€ brut sans permis / 10,65€ brut avec permis, (primes panier, primes charges lourdes) * Sélection et candidature: * Toutes les candidatures (CV à jour) sont à envoyer à C.A Orientation & Conseil via les adresses mail suivantes: [aubinais.ca.conseil@gmail.com](mailto:aubinais.ca.conseil@gmail.com) ou [gestion.ca.conseil@gmail.com](mailto:gestion.ca.conseil@gmail.com) * Toutes les prises de rendez vous seront effectuées avec C.A Orientation & Conseil, qui sera également en charge de la présentation à l’entreprise. * Un stage de 2 semaines préalable à l’embauche sera organisé avec l’entreprise et C.A Orientation & Conseil, en qualité d’organisme de formation, ainsi que le/la candidat(e) sélectionné(e) . * Un suivi du/de la candidat(e) sera réalisé par C.A Orientation & Conseil pendant une période de 6 mois avec des retours réguliers au prescripteur. **Sélection et candidature:** * Toutes les candidatures (CV à jour) sont à envoyer à C.A Orientation & Conseil via les adresses mail suivantes: [aubinais.ca.conseil@gmail.com](mailto:aubinais.ca.conseil@gmail.com) ou [gestion.ca.conseil@gmail.com](mailto:gestion.ca.conseil@gmail.com) * Toutes les prises de rendez vous seront effectuées avec C.A Orientation & Conseil, qui sera également en charge de la présentation à l’entreprise. * Un stage de 2 semaines préalable à l’embauche sera organisé avec l’entreprise et C.A Orientation & Conseil, en qualité d’organisme de formation, ainsi que le/la candidat(e) sélectionné(e) . * Un suivi du/de la candidat(e) sera réalisé par C.A Orientation & Conseil pendant une période de 6 mois avec des retours réguliers au prescripteur.

*sur candidature

C.A Orientation & Conseil recrute pour son client 5 déménageurs/euses pour leur structure basée au BOURGET (93).

— île de france



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-07T00:00:00 2022-04-07T23:59:00;2022-04-08T00:00:00 2022-04-08T23:59:00;2022-04-09T00:00:00 2022-04-09T23:59:00;2022-04-10T00:00:00 2022-04-10T23:59:00;2022-04-11T00:00:00 2022-04-11T23:59:00;2022-04-12T00:00:00 2022-04-12T23:59:00;2022-04-13T00:00:00 2022-04-13T23:59:00;2022-04-14T00:00:00 2022-04-14T23:59:00;2022-04-15T00:00:00 2022-04-15T23:59:00;2022-04-16T00:00:00 2022-04-16T23:59:00;2022-04-17T00:00:00 2022-04-17T23:59:00;2022-04-18T00:00:00 2022-04-18T23:59:00;2022-04-19T00:00:00 2022-04-19T23:59:00;2022-04-20T00:00:00 2022-04-20T23:59:00