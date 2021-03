RECRUTEMENT DE CUISINIER POUR LA VILLE DE MONTREUIL Ville de Montreuil, 18 février 2021-18 février 2021, Montreuil.

La ville de Montreuil recrute des cuisiniers au sein des crèches municipales —————————————————————————- **Placé sous l’autorité hiérarchique du directeur de l’établissement d’accueil des jeunes enfants, et dans le cadre d’une restauration directe sur place en liaison chaude, l’agent confectionne les repas à partir des fiches techniques et dans le respect de la réglementation en matière de restauration et d’hygiène collective.** _**Savoirs:**_ * Savoir lire, écrire et compter * CAP de cuisine au minimum et expérience confirmée * Connaissance et maîtrise des dosages spécifiques à la petite enfance * Connaissance des besoins spécifiques du jeune enfant * Connaissance de l’organisation d’un établissement d’accueil de jeunes enfants * Connaissance et maîtrise des méthodes HACCP * Implication dans la formation continue et actualisation des connaissances **Conditions:** dans un 1er temps en CDD de 6 mois, Rémunération : 1 500 € net (prime incluse). Candidature à envoyer à : [[olivier.leray@montreuil.fr](olivier.leray@montreuil.fr)](olivier.leray@montreuil.fr)

La ville de Montreuil recrute des cuisiniers au sein des crèches municipales

Ville de Montreuil 93100 Montreuil Centre-ville



