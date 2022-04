RECRUTEMENT CONDUCTEUR TRAM TRAIN Maison de l’emploi à Pantin Pantin Catégories d’évènement: Pantin

le lundi 2 mai à 13:30

RECRUTEMENT CONDUCTEUR TRAM TRAIN ——————————— CONDUCTEURS TRAM TRAINS (CRTT) H/F ———————————- * Prise de service à Bondy * Formation assurée en interne **Pré requis :** * Titulaire d’un diplôme (BEP, CAP, Bac ou équivalent maximum) * Vérification du casier judiciaire SESSION DE RECRUTEMENT à LA MAISON DE L’EMPLOI à PANTIN ——————————————————- Le Lundi 2 Mai après-midi ————————- INSCRIPTION OBLIGATOIRE au ————————– 01 83 74 56 30 ————– **Déroulé :** * Présentation du poste * Entretien individuel * Familiarisez-vous dès maintenant avec les métiers de la conduite en vous inscrivant au MOOC Destinations conduite sur [www.sncf-mooc.fr](http://www.sncf-mooc.fr)

2022-05-02T13:30:00 2022-05-02T17:00:00

