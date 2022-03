RECRUTEMENT COFFREUR BANCHEUR —, 3 mars 2022, Bondy.

du jeudi 3 mars au mercredi 16 mars à —

RECRUTEMENT COFFREUR BANCHEUR —————————– **SECTEUR D’ACTIVITE BTP** **TYPE DE CONTRAT** : Temporaire **LIEU D’EXERCICE** : BONDY (93) **DUREE DU CONTRAT** : Plusieurs semaines **CHAINE DUREE HEBDOMADAIRE DU TEMPS DE TRAVAIL :**35 heures ou + **NOMBRE DE POSTE 1 HORAIRE** : 8h – 17h modulable **MISSIONS ET TACHES PRINCIPALES** * Coffrer / décoffrer des ouvrages en béton (selon compétences) * Couler des ouvrages en béton (selon compétences) * Assembler les structures porteuses lourdes d’un ouvrage (selon compétences) * Installer le ferraillage dans un ouvrage en béton armé * Assembler et fixer des éléments en béton **QUALITES ET APTITUDES REQUISES** * Capacité de travailler aussi bien en équipe qu’en autonomie * Habileté manuelle * Connaissance des propriétés de différents matériaux (béton, liants, pierre, brique, résine, bois, matériaux composites…) * Rigueur et précision _Le poste nécessite le port de charges lourdes ou de travailler dans des positions inconfortables (à genoux par exemple)_ * Motivation exigée, expérience appréciée. * SALAIRE : Montant du salaire : à définir selon expérience et qualification * Paniers repas * Indemnité transport **CV à envoyer à :** **[nicolas.topcu@est-ensemble.fr](mailto:nicolas.topcu@est-ensemble.fr)**

Self interim recrute

— Bondy Bondy Seine-Saint-Denis



