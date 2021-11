RECRUTEMENT CHAUFFEUR.E.S LIVREURS.VREUSES EN INSERTION VIF Transport et Logistique, 25 novembre 2021, Pantin.

RECRUTEMENT CHAUFFEUR.E LIVREURS EN INSERTION ——————————————— **FICHE DE POSTE** Salarié polyvalent **MISSION PRINCIPALE** Renforcer l’équipe logistique-transport de l’établissement VIF Logistique **POSITIONNEMENT** Le(a) Chauffeur(euse) Livreur(euse) est placé(e) sous lien hiérarchique direct de l’Encadrant Technique, lui-même sous la responsabilité du Responsable Transport. **MISSIONS ET ACTIVITES LIEES AU POSTE** **CONDUITE** **ACTIVITES** * Identifier le trajet en fonction des consignes de livraison et vérifier les fiches horaires et de commandes * Livrer les colis selon les plans de circulation, le code de la route, la législation applicable au transport routier et les règles de sécurité des entreprises * Assurer la gestion administrative des documents attenants aux activités de transport : scanner les palettes livrées aux différents points de livraisons * Vérifier sur checklist tous les organes de sécurité du véhicule et reporter toutes anomalies. **MANUTENTION** **ACTIVITES** * Charger la marchandise selon la liste de colisage * Charger et décharger les colis selon le plan de livraison et dans le respect du Poids Total Admissible en Charge(PTAC) * Arrimer correctement la marchandise * Assurer le contrôle visuel des colis avant livraison (colisage…) * Informer immédiatement le supérieur si le matériel est endommagé. **RÉCEPTION/ENTREPOSAGE** **ACTIVITES** * Décharger les produits/colis à quai * Contrôler les documents de livraison * Identifier, trier, codifier, étiqueter les produits/colis reçus * Traiter physiquement les palettes, cartons, conteneurs, bacs, caisses * Manutentionner les produits/colis à l’arrivée à l’aide d’un engin adapté * Disposer les produits/colis de façon ergonomique et logique dans l’entrepôt * Transmettre au supérieur hiérarchique les anomalies des produits/colis livrés * Sélectionner et préparer l’engin le plus adapté à la manutention des charges * Lire les étiquettes et contrôler la quantitatif et qualitatif des colis/produits livrés **PRÉPARATION / EXPEDITION DE COMMANDES** **ACTIVITES** * Vérifier la disponibilité physique du produit * Déposer les colis sur les emplacements de départ * Lire les informations retranscrites sur la commande * Assurer le regroupement des colis express par points de livraison * Repérer les emplacements de stockage et d’expédition * Sélectionner et préparer l’engin de manutention le plus adapté * Vérifier l’état des charges, identifier et transmettre les anomalies * Saisir les bons de livraison, récépissés ou bordereaux de transport * Emballer et/ou palettiser, étiqueter, peser et caler les produits/colis * Déstocker (prélever) les produits à l’aide de l’engin de manutention adapté * Acheminer les produits vers le lieu d’emballage, d’éclatement et d’expédition **PARTICULARITES LIEES AU POSTE** * Station debout et assise prolongées * Port des charges lourdes * Forte polyvalence et disponibilité * Périodes à très forte charge de travail **APTITUDES et QUALITES** * Esprit d’équipe, courtoisie * Enthousiasme et convivialité * Ponctualité et disponibilité * Réactivité, rapidité et logique dans l’exécution des tâches * Respect des consignes, de la hiérarchie, des clients et usagers de la route * Appétence à la formation continue VIF Transport et Logistique Pantin logistique – Bat 13 – Niveau 02 110 bis, avenue du général Leclerc 93500 Pantin Tél : 01 48 44 80 71

