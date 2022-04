RECRUTEMENT CHARGEE D’INSERTION PROFESSIONNELLE AI-LADOMIFA, 7 avril 2022, Montreuil.

du jeudi 7 avril au lundi 2 mai à AI-LADOMIFA

RECRUTEMENT CHARGEE D’INSERTION PROFESSIONNELLE ———————————————– **L’Association** Ai LADOMIFA est une association d’insertion régie par la loi 1901, créée en 2007 à l’initiative de d’acteurs du monde associatif très impliqués dans l’insertion, conventionnée Association intermédiaire depuis 2008. Ai-LADOMIFA est une structure d’insertion dont le projet associatif appartient au champ de l’Economie Sociale et Solidaire. L’activité de l’Association Intermédiaire est d’accueillir, de suivre un public de demandeurs d’emploi en démarche d’insertion au travers d’un accompagnement individualisé. Ai-LADOMIFA concilie un projet à la fois social et économique. Dans son activité sociale elle accueille et suit un public de demandeurs d’emploi en démarche d’insertion au travers d’un accompagnement individualisé. Dans son activité économique, elle met à disposition à titre onéreux des demandeurs d’emploi en démarche d’insertion auprès d’utilisateurs. **La Mission** Rattaché directement à la directrice, vous intégrez l’équipe insertion et travaillez en lien étroit et transversal tous les services de l’Association. Vous suivez les personnes de leur entrée à leur sortie de l’association, vous proposez les candidatures aux encadrantes pour travailler sur les missions de travail que propose l’association, vous mobilisez toutes les ressources internes et externes pour lever les freins à l’insertion professionnelle, favorisez le retour à l’emploi pérenne et assurez un suivi administratif et informatique de votre activité. Vos tâches sont précisément les suivantes : **Recrutement du personnel en insertion** * Recenser les besoins de recrutement auprès de l’équipe, * Elaboration des fiches de poste, * Diffusion des offres sur les différentes plateformes * Mobilisation des acteurs de l’emploi pour l’orientation de futurs salariés en insertion, * Etablissement d’un diagnostic social / formation / emploi des personnes rencontrées, **Organisation de la formation des salariés en insertion** * Analyse, recueil des besoin et préparation du plan de formation de l’association, * Recherche d’organismes de formation pour répondre aux besoins des salariés en insertion, * Animation de deux parcours deux actions emploi / formation * Mobilisation des équipes et constitution des groupes (en interne ou en mutualisation) * Déposer les demandes de financement, * Organisation et suivi des actions de formations, * Travailler avec les organismes de formations pour connaitre les acquis de chacun et faire le lien avec les encadrantes pour faire progresser les salariés, * Saisie des actions sur logiciel, * Assurer le suivi administratif de l’action selon les règles du FSE, * Réaliser l’ensemble des bilans de l’action (individuels et collectifs), * Travail avec la comptable pour le suivi des actions, **Retour à l’emploi des salariés en insertion** * Animer des ateliers collectifs pour les salariés de l’association de recherche d’emploi et à la demande de certaines collectivités * Mettre en œuvre un projet professionnel adapté aux capacités et aux besoins de chacun des salariés en insertion, * Assurer un suivi individuel permettant l’élaboration d’un plan d’action vers l’emploi, * Débusquer sur les offres d’emploi et le marché caché afin de permettre à chacun de quitter l’association avec un emploi ou une formation * Consigner l’ensemble des entretiens et actions sur un logiciel métier, * Réaliser l’ensemble des bilans de l’action (individuels et collectifs), **Animation du réseau de professionnel** * Participer aux différentes rencontres territoriales, * Intégrer des groupes de professionnels, * Organiser des rencontres afin de faire connaitre au territoire les actions de l’association, * Contribuer à faire rayonner l’association sur le territoire. **Expérience :** 5 ans d’expérience minimum Connaissance : dispositifs de retour à l’emploi, SIAE, personnes en grandes difficultés sociales et professionnelles, dans les domaines de l’orientation, de l’emploi, de la formation, du développement local. **Compétences** : Bonne Maîtrise de l’outil informatique Word et Excel et appétence à découvrir de nouveaux logiciels métiers, Maîtrise des techniques de conduite et de synthèse d’entretiens individuels, Maitrise des techniques de l’animation de formations collectives, Capacité à proposer des procédures et des solutions pratiques, Capacité rédactionnelles confirmées, Bonne Maîtrise de l’outil informatique. **Qualités personnelles :** Intérêt pour le projet social de Ai-LADOMIFA, autonomie, capacité à travailler en réseau multi partenarial et en mode projet, adaptabilité, capacité d’analyse, rigueur et organisation. Rémunération : à négocier selon expérience. Rémunération sur la base de 35 heures hebdomadaire + Mutuelle+ Tickets Restaurant 9€ pris en charge à 50% **Type de contrat :** CDI **Date de prise de poste :** 2 Mai 2022

AI-LADOMIFA 31 rue Gaston Lauriau 93100 Montreuil Montreuil Jean-Moulin – Beaumonts Seine-Saint-Denis



