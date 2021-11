Clichy-sous-Bois --- Clichy-sous-Bois, Seine-Saint-Denis RECRUTEMENT CHARGEE DE RELATIONS LOCATAIRES — Clichy-sous-Bois Catégories d’évènement: Clichy-sous-Bois

RECRUTEMENT CHARGEE DE RELATIONS LOCATAIRES ——————————————- **Missions :** * Planifier les interventions des travaux auprès des locataires * Assurer la bonne entente entre les locataires et les sous-traitants * Répondre aux réclamations des locataires et effectue des visites à domicile pour vérifier l’exécution des travaux * Participer aux éventuelles réunions de chantier pour informer dessituations récurrentes non résolues **Prérequis :** * Sens relationnel * Empathie * rigueur * maitrise du pack office **Contrat :** CDD 12 mois **Lieu :** Clichy sous boisRémunération : SMIC + PRIME **Contact :** Vanessa RIVIERE [**[recrutement@geiqidf.fr](recrutement@geiqidf.fr)**](recrutement@geiqidf.fr)

