RECRUTEMENT BRANCARDIER.ERE Centre de Louise Couvé Aubervilliers

Seine-Saint-Denis

RECRUTEMENT BRANCARDIER.ERE

du lundi 11 avril au mercredi 27 avril à Centre de Louise Couvé

du lundi 11 avril au mercredi 27 avril à Centre de Louise Couvé

RECRUTEMENT EMPLOI ENTREPRISE BRANCARDIER.ERE ——————————————— Une nouvelle passerelle emploi-entreprise va démarrer sur le métier de bancardier.ière. Portée par le Centre de Formation Louise Couvé (CFLC), cette passerelle emploi-entreprise est ouverte au sourcing jusqu’au 27 avril 2022. Le métier de bancardier.ière recrute fortement et plusieurs employeurs sont partenaires de cette action. La formation dure 2 mois, du 2 mai au 1er juillet incluant un stage (1 mois). * Stage : du 6 juin au 1er juillet 2022 * Lieu de stage : Paris et petite couronne **Type de contrat :** CDD avec possibilité de CDI **Public éligible :** Tout public en recherche d’emploi **Prérequis :** * Aucun diplôme n’est exigé pour se présenter aux épreuves de sélection. * Motivation pour le métier. **Après la passerelle :** * En cas de réussite, plusieurs journées de recrutement seront organiséesavec les entreprises partenaires de l’action, le Département et le centre de formation. **Candidatures à transmettre** à [ipa@couve.fr](mailto:ipa@couve.fr) jusqu’au 27 avril 2022

Centre de Louise Couvé 173 Boulevard Felix Faure, Aubervilliers

