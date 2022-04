RECRUTEMENT AUXILIAIRE DE VIE À DOMICILE —, 7 avril 2022, .

RECRUTEMENT AUXILIAIRE DE VIE À DOMICILE —————————————- Epicuria recherche actuellement une auxiliaire de vie à domicile pour un poste à pourvoir rapidement sur le secteur de Bondy et Rosny-Sous-Bois ayant le diplôme d’auxiliaire de vie et/ou de l’expérience pour les missions suivantes auprès de personnes âgées : * Actes essentiels de la vie: aide à la toilette , aide au lever / coucher, aide à l’élimination et change de protection , aide à l’habillage et au déshabillage, aide à la prise des repas * Gestes de la vie quotidienne: préparation des repas, aide à l’entretien du logement, courses, accompagnements extérieurs, aide administrative * Surveillance * Compagnie * Transfert * Utilisation du lève-malade Le planning est organisé en tournée, sur un secteur bien desservi par les transports en commun et un temps de pause pour déjeuner est donné. **Avantages :** * Horaires de travail flexibles * Participation au transport * Majoration des samedis * Mutuelle d’entreprise * Pass Navigo pris en charge à 60% * Type d’emploi : Contrat en CDI à temps plein. * Taux horaire majorée de 10% le samedi et 25% le dimanche. * Salaire : 1 416,00€ à 1 764,00€ par mois **Missions procipales** * L’auxiliaire / assistant de vie à domicile a pour mission d’aider et de permettre le maintien à domicile des personnes âgées, handicapées, ou dépendantes. * Accompagnement, soutien au quotidien. Par cet accompagnement personnalisé, l’aide à domicile joue un rôle social très important. * Il/elle rompt l’isolement, lutte contre l’exclusion et préserve l’autonomie de la personne aidée. * Il/elle doit aussi tenir compte du contexte personnel, familial et environnemental. * L’auxiliaire / assistant de vie à domicile ne pratique aucun acte médical. Tout ce qui relève de la compétence d’un infirmier, d’une aide-soignante ou toute autre profession paramédicale est hors de son périmètre. * Il/elle assure un rôle d’alerte médicale si besoin. La fréquence de ses visites lui permet de suivre de près l’évolution de la santé de la personne aidée. * Il/elle veille à la sécurité de la personne aidée et signale tout évènement ou état inhabituel. * L’auxiliaire / assistant de vie à domicile rend ainsi compte de son intervention et de ses observations sur le cahier de transmissions, à l’entourage familial de la personne et à la structure d’aide à domicile. **Activités :** * Aide au lever et au coucher * Aide à la toilette (douche et/ou lavabo) * Aide à l’habillage et au déshabillage * Aide à l’élimination (change de protection ou accompagnement aux toilettes) * Aide à la mobilité * Aide aux repas (surveillance et préparation de repas équilibrés) * Surveillance de la prise de médicaments * Aide aux démarches administratives * Accompagnement aux sorties (médicales, loisirs…) * Accompagnement aux activités de loisirs (lectures…) * Aide et/ou stimulation à l’entretien du domicile et du linge **Qualités requises** * Bonne condition physique et psychologique * Rigoureux et organisé * Sens de l’écoute, du contact et respect * Dynamisme et capacité d’initiative * Savoir travailler en équipe * Respect de la vie privée et du mode de vie de la personne * Capacité d’adaptation **Formations** * CAP Assistant technique en milieu collectif et familial * BEP carrières Sanitaires et Sociales, mention complémentaire Aide à domicile * DEAES * ADVF * Bac Pro accompagnement, soin et service à la personne **Conditions et lieu de travail** * L’auxiliaire / assistant de vie à domicile travaille sur l’ensemble du département de la Seine Saint- * Denis * ü Il peut être amené à se déplacer à l’agence pour les besoins du service (liquidités clients, validation * des heures…)

