Recrutement Auto Réhabilitation Accompagnée – Titre Pro Agent de Maintenance des Bâtiments CAMPUS DE FORMATION PROFESSIONNELLE COMPAGNONNIQUE, 26 juillet 2021-26 juillet 2021, Brive-la-Gaillarde.

Recrutement Auto Réhabilitation Accompagnée – Titre Pro Agent de Maintenance des Bâtiments

du lundi 26 juillet au lundi 20 septembre à CAMPUS DE FORMATION PROFESSIONNELLE COMPAGNONNIQUE

**Mieux vivre dans un habitat sain** ———————————— ### _**Formation du 13 septembre 2021 au 6 mai 2022**_ ### **Objectifs de la formation :** * Améliorer les conditions de logement des personnes en situation de précarité, de fragilité sociale et professionnelle * Valider les compétences professionnelles acquises durant la mise en oeuvre de la formation par une qualification * Mobiliser les personnes éloignées de la qualification et de l’emploi * Favoriser les liens entre habitants et améliorer les relations ### **Prérequis :** être demandeur d’emploi être locataire du bailleur social Corrèze Habitat – Brive La Gailarde ### **Déroulé de la formation :** Apprentissage des gestes techniques du second oeuvre du bâtiment dans l’appartement pédagogique et théorie au Campus. **Initiation et découverte aux travaux courants d’entretien et d’aménagement sur :** * Pose de cloison * installation électrique * installation sanitaire **Réalisation de travaux courants d’entretien et de finition à l’intérieur du logement dans l’appartement pédagogique et dans les logements des stagiaires en autonomie :** * Peinture, revêtements muraux * Pose de sol, carrelage Modules théoriques réalisés au Campus et dans l’appartement pédagogique **Compétences clés :** * Communication orale et écrite * Régles de calcul, raisonnement mathématique * Communication numérique **Vie sociale et citoyenneté :** * Santé * Ecogeste * Environnment **L’entreprise:** * période de 3 semaines en entreprise ### _**Cette formation vous intéresse, vous souhaitez plus d’information, n’hésitez pas à nous contacter de préférence par mail**_ [_**[contact@campusdeformation.fr](mailto:contact@campusdeformation.fr)**_](mailto:contact@campusdeformation.fr) Nous pourrons ensuite avoir un premier entretien téléphonique pour faire le point avec vous sur vos objectifs A très vite

Etre demandeur d’emploi et locataire de Corrèze Habitat sur la ville de Brive. Formation financée par la Région Nouvelle Aquitaine

Outil d’insertion sociale par la formation et le logement

CAMPUS DE FORMATION PROFESSIONNELLE COMPAGNONNIQUE 12 avenue Jean Lurçat 19100 Brive la Gaillarde Brive-la-Gaillarde Corrèze



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-26T10:30:00 2021-07-26T17:00:00;2021-08-02T10:30:00 2021-08-02T17:00:00;2021-08-09T10:30:00 2021-08-09T17:00:00;2021-08-16T10:30:00 2021-08-16T17:00:00;2021-08-23T10:30:00 2021-08-23T17:00:00;2021-08-30T10:30:00 2021-08-30T17:00:00;2021-09-06T10:30:00 2021-09-06T17:00:00;2021-09-13T10:30:00 2021-09-13T17:00:00;2021-09-20T10:30:00 2021-09-20T17:00:00