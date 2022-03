RECRUTEMENT ASSITANT.E D’EDUCATION — Bobigny Catégories d’évènement: Bobigny

RECRUTEMENT ASSITANT.E D’EDUCATION ———————————- Nous recherchons un(e) assistant(e) d’éducation pour travailler en lycée professionnel dans une Structure de Retour à l’Ecole qui accueille des élèves décrocheurs. Le public est dit fragile. Il s’agit d’un poste de surveillant et d’accompagnement éducatif. Avoir des compétences en montage vidéo serait un véritable plus (Première/Pinnacle). Le poste est de 28h30 semaine payées au taux horaire du smic. Les 28h30 sont à répartir sur 4 ou 5 jours. Le lycée est à Bobigny. C’est un poste à profil, difficile et très formateur pour qui veut continuer dans les hampes éducatif. Envoyez CV à : **[frederic.mesguiche@ac-creteil.fr](mailto:frederic.mesguiche@ac-creteil.fr)**

