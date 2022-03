RECRUTEMENT ASSISTANT.E ADMINISTRATIF.VE EVOLIA 93, 3 mars 2022, Pantin.

RECRUTEMENT ASSISTANT.E ADMINISTRATIF.VE —————————————- **Nom de l’association :** EVOLIA93 – Plateforme des Services à la Personne de la Seine Saint Denis **Activité principale :** Structuration et professionnalisation de la filière Services à la Personne **Nombre de salarié(e)(s) :** 4 **Poste proposé** : Assistant(e) administratif/ve **Missions principales** : Secrétariat et gestion administrative de la structure **Activités :** * Assurer l’accueil physique et téléphonique * Informer et orienter les personnes * Assurer les tâches de secrétariat : mise en forme de documents, envoi de courriers postaux ou mails, relances téléphoniques auprès des adhérents et publics, réceptions et tri du courrier, facturations…) Effectuer le tri, la distribution, l’affranchissement, l’enregistrement du courrier et la gestion des messages électroniques. * Appui administratif sur l’axe formation de la plateforme (Gestion des documents administratifs) * Rédiger les comptes-rendus d’équipe * Participer à l’organisation logistique d’évènements (Assemblée générale, réunions, formations…) * Appuyer l’équipe dans la mise en place d’actions auprès des publics (inscriptions, relances téléphonique, enregistrement et saisie dans une base de données) * Contribuer à la communication de la structure : notamment participation à des forums emploi, mise à jour du site internet, newsletters et gestion du fonds documentaire de la structure. * Mettre à jour des données de suivi d’activité de la structure (les deux axes de la plateforme) * Etre en appui administratifs sur les projets de recrutement. **Profil recherché :** * Bac Pro Secrétariat avec une première expérience ou BTS Assistant (e) de gestion PME-PMI * Utilisation d’outils bureautiques, * Techniques de prise de notes et d’écriture rapide * Qualités et compétences attendues : * Bonne maîtrise des outils informatiques et notamment du pack Office, les outils maîtrise du français écrit indispensable / orthographe irréprochable * Autonomie et initiative, bon relationnel * Polyvalence pour la réalisation de tâches variées * Capacité d’organisation et à travailler en équipe. * La connaissance du secteur associatif/des services à la personne/ secteur médico-social est un plus. * CDI à Temps Plein (35h) **Rémunération :** 1900€ brut+ Tickets Restaurants Poste basé à Pantin, avec déplacements très occasionnels sur le 93. Envoyer CV et LM à l’adresse : Mme BIWOLE **[lbiwole@evolia93.fr](mailto:lbiwole@evolia93.fr)**

