RECRUTEMENT APPRENTI.ES DANS LES METIERS DE LA RESTAURATION ———————————————————– L’AFPA de Stains organise un recrutement d’apprenti.es le **16 novembre 2021 à 9h00** en partenariat avec Courtepaille et Buffalo Sont recherchés : * serveur.euses, * agent.e de restauration * cuisinier.ère. Pour plus d’information, merci de contacter Naidra CHEBIL : **[naidra.chebil@afpa.fr](mailto:naidra.chebil@afpa.fr)**

