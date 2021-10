RECRUTEMENT ANIMATEUR.TRICE MULTIMEDIA A LA MAISON DE L’EMPLOI DE PANTIN Maison de l’emploi à Pantin, 21 octobre 2021, Pantin.

RECRUTEMENT ANIMATEUR.TRICE MULTIMEDIA A LA MAISON DE L’EMPLOI DE PANTIN ———————————————————————— Est Ensemble recrute pour sa direction de l’emploi et de la Cohésion sociale un(e) animateur(trice) multimédia H/F (Titulaire ou contractuel) Cadre d’emploi : **Adjoint administratif territorial – Catégorie C** Sous la responsabilité du responsable de la maison de l’emploi vous aurez à mettre en place et à animer des ateliers autour de la culture numérique et de l’usage de l’internet et du multimédia pour le public en recherche d’emploi. **Missions:** * Vous procédez à des activités d’enseignement, d’accompagnement individuel ou collectif en organisant des ateliers. Vous conseillez expliquez, démontrez par l’exemple et proposez divers exercices d’application. * Vous concevez des scénarios pédagogiques sur les possibilités des TIC et de la culture numérique. * Vous participez à la maintenance de premier niveau du parc informatique en relation avec les services informatiques de l’EPT **Compétences requises :** * Niveau de Diplome souhaité : Niveau V ou plus /TP ou CCP maintenance informatique * Connaître et pratiquer personnellement les outils multimédia dont les logiciels bureautiques. * Connaissances du fonctionnement d’internet, intranet et des réseaux sociaux. * Connaissance de l’organisation et des statuts de la fonction publique territoriale * Qualités pédagogiques, d’adaptation et relationnelles. * Capacités à animer un groupe et au travail en équipe. * Capacité à assurer la première maintenance des équipements. **Spécificités du poste :** Poste à temps complet: 37H 30 Horaires: 09H – 12H 30 et 13H 30 – 17H 30 Rémunération: : Rémunération statutaire + Régime indemnitaire Localisation du poste: A la Maison de l’Emploi à Pantin Date à pourvoir le poste: Dés que possible La Maison de l’Emploi à Pantin recrute un.e animateur.trice multimédia. Les candidatures sont à envoyer avant le 19 novembre par mail à : [**[drh-recrutement@est-ensemble.fr](drh-recrutement@est-ensemble.fr)**](drh-recrutement@est-ensemble.fr) Les détails de l’annonce ci-dessous et par ici : [**[https://www.est-ensemble.fr/une-animateur-trice-multimedia-mde-pantin](https://www.est-ensemble.fr/une-animateur-trice-multimedia-mde-pantin)**](https://www.est-ensemble.fr/une-animateur-trice-multimedia-mde-pantin)

Maison de l’emploi à Pantin 7-9 rue de la Liberté, Pantin Pantin Seine-Saint-Denis



