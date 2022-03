RECRUTEMENT AGENTS DE SECURITE H/F – CDI TEMPS PLEIN —

RECRUTEMENT AGENTS DE SECURITE H/F – CDI TEMPS PLEIN —————————————————- Dans le cadre d’un recrutement sur les clauses sociales d’Est Ensemble, l’entreprise VIGI SECURITE recrute des Agents de sécurité H/F. **Profil** : Être titulaire du CQP APS + SST + carte professionnelle à jour **Type de contrats** : CDI à temps plein **Lieu de travail** : Paris ou Seine Saint Denis **Date de prise de poste** : Au plus vite Merci d’envoyer les CV à : [elodie.abou@est-ensemble.fr](mailto:elodie.abou@est-ensemble.fr)

