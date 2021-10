Paris --- Paris RECRUTEMENT AGENT LOGISTICIEN — Paris Catégorie d’évènement: Paris

RECRUTEMENT AGENT LOGISTICIEN —————————– **Missions :** * Manutention, transfert et rangement de matériaux à l’aide de chariots élévateurs * Réception et expédition des marchandises et des produits * Evacuation de déchets * Gestion informatique **TACHES ANNEXES** * Entretien du matériel, des machines * Vérification du fonctionnement du matériel * Veille à la bonne marche des engins, outils,.. **Prérequis :** Expérience souhaitée – titulaire du caces R372-9 ET /ou R389-4 -respect des consignes de sécurité- travail en équipe- appétences Mécanique Contrat : contrat de professionnalisation 12 mois Lieu : PARIS AUSTERLITZ Candidature à envoyer à : [**[scouturier@geiqidf.fr](scouturier@geiqidf.fr)**](scouturier@geiqidf.fr)

