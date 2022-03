RECRUTEMENT AGENT.E.S POLYVALENT.E.S PISCINE Maison de l’emploi Pantin, 6 avril 2022, Pantin.

RECRUTEMENT AGENT.E.S POLYVALENT.E.S PISCINE ——————————————– Est Ensemble recrute des agent·e·s polyvalent·e·s Après 2 ans de travaux pour la réhabilitation de la piscine historique et la construction d’un nouveau bassin, l’équipement ouvrira ses portes en juin 2022. Rattaché·e au responsable de l’équipement, vous aurez pour missions principales : l’entretien des locaux et l’accueil des usager·ère·s (ci-joint la fiche de poste). Intéressé·e par ce poste ? Nous vous proposons une rencontre avec l’équipe du centre nautique, pour une présentation du lieu et un point sur le poste proposé, le : Mercredi 6 avril à 14h ———————- ### à la Maison de l’Emploi à Pantin ### 7 rue de la Liberté ### L’occasion de poser vos questions et de manifester votre intérêt ! ### Inscription obligatoire au ### 01 83 74 56 30 ### Venez avec votre CV ! Quatre agents polyvalents F/H – Piscines de Pantin Cadre d’emploi des adjoints techniques – Cat C Après 2 ans de travaux pour la réhabilitation de la piscine historique et la construction d’un nouveau bassin, l’équipement ouvrira ses portes en juin 2022. Sous la responsabilité du responsable d’équipe, vous aurez pour missions : **Entretien des locaux** * Exécuter les tâches quotidiennes d’entretien de toutes les surfaces (sol, faïences, sanitaires, cabines, casiers, mobiliers…) dans le cadre du plan de nettoyage/désinfection et dans le respect des règles sanitaires. • Respecter les consignes d’utilisation des produits d’entretien (dosage, rangement…) * Assurer l’approvisionnement des locaux en produits d’hygiène (savon, papier hygiénique, essuie-mains,) * Veiller au rangement des produits et des matériels selon les procédures de l’équipement. * Repérer les dysfonctionnements (casiers, sèche-cheveux…) et le signaler aux responsables hiérarchiques * Organiser méthodiquement son travail en fonction du planning d’activité et des consignes. * Assurer la sécurité des utilisateurs et des locaux (balisage des zones glissantes, …) * Trier et évacuer les déchets courants. * Entretenir les matériels de nettoyage en tenant compte de leur spécificité (procédure) et en toute connaissance des règles d’hygiène et de sécurité (nettoyeur haute pression, auto-laveuse, mono brosse…) **Accueil des usagers** * Accueillir des usagers (groupes et individuels) * Réceptionner des appels téléphoniques * Veiller à la présence et à l‘état des affichages réglementaires ou d’information * Faire remonter les remarques des usagers **Missions de caisse** Selon votre profil, il pourra vous être proposé des missions de caisse * Renseigner les usagers (tarifs d’entrée et des activités, horaires d’ouverture etc.) * Vendre des tickets d’entrée et des abonnements * Gérer le fond de caisse et l’argent perçu lors des ventes (clôture de caisse, comptes journaliers) et rendre compte de toute anomalie * Veiller à la sécurisation de sa recette en respectant les procédures * Créer des pass piscines * Contrôler l’identité des usagers titulaires du pass-piscines Vous aurez par ailleurs, en charge la surveillance de l’établissement et repérer les dysfonctionnements. Vous détecterez les anomalies des matériels et appliquerez la règlementation des E.R.P.et les règles d’hygiène et de sécurité à faire respecter par les usagers. Vous avez des connaissances en matière de techniques d’entretien et d’hygiène des locaux. Vous faites preuve de qualité d’accueil, de rigueur, d’organisation et d’écoute. Vous êtes ponctuel, disponible, et savez travailler en équipe. **Compétences requises :** Connaissances des règles de sécurité et d’hygiène des E.R.P. et des techniques d’entretien et de nettoyage d’une piscine… Sens du service public. Ponctuel, dynamique et motivé(e). Capacités d’accueil du public. **Spécificité du poste :** * temps complet (35 heures) * 1/3 week-ends et 1 week-end sur 2 pendant les vacances * 25 jours de congés + 9 jours de pénibilité * Rémunération : traitement de base et régime indemnitaire de grade et de fonctions

