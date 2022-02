RECRUTEMENT AGENT.E DE TRAFIC — Dugny Catégories d’évènement: Dugny

**RECRUTEMENT AGENT.E DE TRAFIC** ——————————— **Société Union Entreprise Construction** **Missions** : * Assurer la gestion des circulations en sécurité à l’entrée et à la sortie du chantier * Communiquer avec les différents interlocuteurs du chantier * Identifier les risques liés aux chargements et déchargements * Contrôler les entrées et sorties des véhicules * Orienter les piétons vers le poste de garde * Analyser les situations de risques pendant des manœuvres de sortie ou d’entrée de camion sur le chantier * Appliquer les consignes particulières en cas d’incendie * Remonter toutes anomalies constatées à la hiérarchie. **Contrat** CTT puis CDD **Horaires :** 39 heures **Rémunération :** Selon profil Débutant accepté **Lieu** : Dugny (Village des médias / avenue du Général de Gaule) **Compétences ou prérequis :** * Motivation & implication * Respect des directives **Compétences linguistiques (orales/écrites) :** * Compréhension/expression orale en français Candidature à envoyer à **[agathe.mouquet@paristde.fr](mailto:agathe.mouquet@paristde.fr)** **[eda.kaba@paristde.fr](mailto:eda.kaba@paristde.fr)** **[esther.genelan@paristde.fr](mailto:esther.genelan@paristde.fr)** et **[stephanie.naissant@mairie-dugny.fr](mailto:stephanie.naissant@mairie-dugny.fr)**

