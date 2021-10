Pantin Maison de l'emploi Pantin Pantin, Seine-Saint-Denis RECRUTEMENT AGENT.E DE SERVICE EN SITUATION DE HANDICAP Maison de l’emploi Pantin Pantin Catégories d’évènement: Pantin

RECRUTEMENT AGENT.E DE SERVICE EN SITUATION DE HANDICAP ——————————————————- ### Entretien des parties communes (SENI / SAMSIC) Dans le cadre d’un partenariat avec SENI/SAMSIC, nous organisons une session de recrutement / présentation de nos métiers dédiée aux personnes en situation de handicap. Le recrutement aura lieu le **Mardi 26 octobre à 14h,** à la Maison de l’Emploi de Pantin 7 Rue de la Liberté Pour l’inscription envoyer : CV et le document attestant le titre en tant que bénéficiaire de la loi handicap à [**[mde.pantin@est-ensemble.fr](mde.pantin@est-ensemble.fr)**](mde.pantin@est-ensemble.fr) Pour tout renseignement : 01 83 74 56 30

