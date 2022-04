RECRUTEMENT AGENT DE TRI —, 20 mai 2022, .

RECRUTEMENT AGENT DE TRI ———————— ### SESSION DE RECRUTEMENT à LA MAISON DE L’EMPLOI A PANTIN ### le VENDREDI 20 Mai après-midi ### INSCRIPTION OBLIGATOIRE au ### 01 83 74 56 30 **Descriptif du poste** * Réceptionner, décharger et trier les marchandises à l’aide d’un scanner * Regrouper et expédier les commandes clients * Vérifier la qualité des colis reçus avant l’expédition * Assurer le flux de colis sur le site en utilisant les moyens mis à disposition. **Profil requis** **Compétences attendues :** Le savoir être est essentiel. Nous recherchons des candidats polyvalents, dynamiques, ponctuels et professionnels. **Niveau de formation/diplôme** : Il n’y a pas de formation spécifique requise, le collaborateur sera formé sur le poste. En revanche, il est impératif de comprendre, parler et lire français couramment afin de comprendre les règles de sécurité. **Type de contrat :** Contrat en intérim. Premier contrat d’un mois puis deux renouvellements possibles. **Lieu de Travail :** Paris 18ème **Horaires :** Du Lundi au Dimanche (5 jours de travail et 2 jours de repos par semaine selon le planning). **Deux horaires possibles :** * 6H30 à 14H00 * 23H00 à 6h30 **Salaire :** * Taux horaires : 10,88 euros brut * Prime d’assiduité : 150 euros brut / mois • Majoration de nuit 27% (21h à 6h) **Pour le jour J :** * CV à jour au format papier * Tenue professionnelle Et idéalement ? * PIÈCE D’IDENTITÉ RECTO/VERSO * CARTE VITALE * RIB * JUSTIFICATIF DE DOMICILE (SI VOUS ÊTES HÉBERGÉ, MERCI DE FOURNIR ATTESTATION D’HÉBERGEMENT + PIÈCE D’IDENTITE DE L’HÉBERGEUR)

