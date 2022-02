RECRUTEMENT AGENT DE SERVICE — Catégorie d’évènement: Seine-et-Marne

RECRUTEMENT AGENT DE SERVICE —————————- La société Tounett propreté & services recrute Assurer les travaux nécessaires au nettoyage et à l’entretien des surfaces des locaux du site : Base de vie IU LOT 3 – Tramway T1 * Vidage et évacuation des poubelles * Dépoussiérage des objets meublants * Essuyage humide des surfaces vitrées * Aspiration, balayage et lavage des sols * Nettoyage et désinfection des sanitaires * Contrôle et mise en place des fournitures sanitaires Pour l’inscription au recrutement envoyer les CV à [nicolas.topcu@est-ensemble.fr](mailto:nicolas.topcu@est-ensemble.fr)

