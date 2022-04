RECRUTEMENT 1 AGENT POLYVALENT BTP ET 2 PEINTRES-PLAQUISTES TERRITOIRE EST ENSEMBLE, 7 avril 2022, Pantin.

RECRUTEMENT 1 AGENT POLYVALENT BTP ET 2 PEINTRE-PLAQUISTES ———————————————————- _Dans le cadre des clauses sociales d’insertion, nous recherchons pour 3 recrutements :_ * Vous trouverez ci-joint la fiche de poste pour un recrutement pour un poste d’un agent polyvalent BTP. Démarrage dès que possible sur un chantier aux Lilas. 7heures/jours pendant 13mois en CDD. Poste comportant 1 heure de nettoyage de base vie chantier par jour et le reste du temps homme-trafic : contrôle des entrées/sorties du chantier (noms, dates, heures,…), contrôle des livraisons + aide ponctuelle sur d’autres postes. Pas de pré-requis particulier (niveau français B1) profil ponctuel organisé et capacité à s’adapter. Formation rapide sur l’utilisation des produits de nettoyage et des missions d’homme-trafic avant prise de poste. Poursuite possible après le premier CDD de 13 mois. Possibilité de faire CDD plus court si volonté du candidat. * Une entreprise cherche 2 profils de peintre-plaquiste avec une première expérience OU possibilité de contrat d’alternance pour un BAC Pro Aménagement et finition du bâtiment. Poste à temps plein, CDD de 12 mois ou contrat alternance 2 ans (durée BAC Pro pour une personne possédant déjà un CAP dans le BTP). Démarrage dès que possible pour un chantier à Montreuil et en juin pour un chantier aux Lilas. Pour l’inscription au recrutement envoyer les CV à [pierre.crepel@est-ensemble.fr](mailto:pierre.crepel@est-ensemble.fr)

TERRITOIRE EST ENSEMBLE PANTIN, LE PRE SAINT GERVAIS, LES LILAS, BOBIGNY, BONDY, ROMAINVILLE, NOISY-LE-SEC, BAGNOLET, MONTREUIL Pantin Seine-Saint-Denis



