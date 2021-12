Martigues EPN - Médiathèque Louis Aragon Bouches-du-Rhône, Martigues Récré’Numéric’: pour programmer, jouer et créer à tout âge ! EPN – Médiathèque Louis Aragon Martigues Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Martigues

Récré'Numéric': pour programmer, jouer et créer à tout âge ! EPN – Médiathèque Louis Aragon, 12 février 2022, Martigues.

du samedi 12 février 2022 au samedi 12 mars 2022

Petit ou grand, débutant ou expert, venez partager un moment convivial pour expérimenter de nouveaux outils, tester du matériel, découvrir la programmation, vous challenger sur des jeux vidéos, créer une œuvre numérique et bien d’autres surprises encore ! Tout niveau enfants / adultes _Les Espaces publics numériques (EPN) accompagnent des publics adultes dans l ‘appropriation des usages et des outils des numériques._ _Ils sont animés par le service Développement numérique de la Direction de l’Innovation Numérique et des Systèmes d’Information (DINSI) de la Ville de Martigues._

Les médiateurs numériques de la ville proposent une séance pour du numérique pratique, ludique et en famille ! Pour toujours plus de découvertes et d'expériences numériques ! EPN – Médiathèque Louis Aragon Quai des Anglais, 13500, Martigues

