du mercredi 30 juin au jeudi 2 septembre à Les Étincelles du Palais de la découverte

Accessible à partir de 9 ans. Ces ateliers nécessitent les connaissances que tout un chacun possède depuis le CM, et font découvrir un autre visage des mathématiques.

Exemples d’activités proposées :

– comment doit-on disposer les briques disponibles pour réussir à reconstituer le cube ?

– peut-on passer par tous les traits d’un dessin sans passer deux fois par le même ?

– les triangles magiques,

Exemples d'activités proposées :

– comment doit-on disposer les briques disponibles pour réussir à reconstituer le cube ?

– peut-on passer par tous les traits d'un dessin sans passer deux fois par le même ?

– les triangles magiques,

– les cylindres colorés…

Devenez mathématicien(ne) le temps d'un atelier ludique et grand public. Découvrez un autre visage des maths et les stratégies des mathématicien(ne)s pour résoudre des problèmes !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

