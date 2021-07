Nantes Pôle associatif du Breil Malville Loire-Atlantique, Nantes Récréations estivales Pôle associatif du Breil Malville Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Récréations estivales Pôle associatif du Breil Malville, 30 août 2021-30 août 2021, Nantes. 2021-08-30

Horaire : 15:00 17:00

Gratuit : oui Familles Des animations de pein air seront proposées au enfants, le lundi après-midi, rue du Breil. Nous proposerons en parallèle des boissons pour les enfants qui ont soif et un goûter pour le « 4 heures ». Ce sera l’occasion d’évoquer ensemble la question de l’alimentation et de l’activité physique, avec les professionnels de l’association « du pain sur la planche ».Parents et enfants, sans inscription Pôle associatif du Breil Malville 38 Rue du Breil Breil – Barberie Nantes

Pôle associatif du Breil Malville 38 Rue du Breil Breil – Barberie Nantes