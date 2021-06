Nantes Jardin du 38 Breil Loire-Atlantique, Nantes Récréations estivales Jardin du 38 Breil Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Récréations estivales Jardin du 38 Breil, 12 juillet 2021-12 juillet 2021, Nantes. Récréations estivales

du lundi 12 juillet au lundi 30 août à Jardin du 38 Breil

RÉCRÉATIONS ESTIVALES ——————— ### Goûtons ensemble ### Des animations de pein air seront proposées au enfants, le lundi après-midi, rue du Breil. Nous proposerons en parallèle des boissons pour les enfants qui ont soif et un goûter pour le « 4 heures ». Ce sera l’occasion d’évoquer ensemble la question de l’alimentation et de l’activité physique, avec les professionnels de l’association « du pain sur la planche ». ### Parents, enfants, pas d’inscription, vous venez entre 15 et 17 heures, nous vous attendons!

Entrée très libre

Pendant et après des activités de plein air, venez boire et préparer le goûter avec nous! Jardin du 38 Breil 38 rue du breil Nantes Breil – Barberie Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-12T15:00:00 2021-07-12T17:00:00;2021-07-26T15:00:00 2021-07-26T17:00:00;2021-08-02T15:00:00 2021-08-02T17:00:00;2021-08-09T15:00:00 2021-08-09T17:00:00;2021-08-16T15:00:00 2021-08-16T17:00:00;2021-08-23T15:00:00 2021-08-23T17:00:00;2021-08-30T15:00:00 2021-08-30T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Étiquettes évènement : Autres Lieu Jardin du 38 Breil Adresse 38 rue du breil Ville Nantes lieuville Jardin du 38 Breil Nantes